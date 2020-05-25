Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM В Свердловской области устраняют последствия урагана. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая. Чрезвычайных ситуаций не отмечено, но в десятках муниципалитетов произошли аварийные отключения электричества. В основном под удар стихии попали территории пригорода Екатеринбурга. Среди них Сысертский и Белоярский городские округа, а также окрестности Ревды и Невьянска.

По данным МЧС, пострадали два человека. В Полевском женщина без сознания была доставлена в больницу. На неё упали ветки. А в Екатеринбурге ветром повалило козловой кран на стройплощадке. Крановщик госпитализирован.

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