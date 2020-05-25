Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM В Ростовской области компания «Миллеровозернопродукт» сотрудники антимонопольной службы уличили в завышении стоимости отгрузки зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФАС.

Организация отчиталась о стоимости отгрузки одной тонны зерна в размере 600 рублей (автотранспортом) и 700 рублей (железнодорожным транспортом). Однако в действительности стоимость составляла в пределах от 800 до 1300 рублей за тонну. При этом данная услуга на других донских элеваторах составляет от 249 до 304 рублей за тонну.

Согласно материалам проверки установлено, что ООО «Миллеровозернопродукт», пользуясь исключительным правом на отгрузку продукции из запасов интервенционного фонда, установило цену данной услуги, не менее, чем вдвое превышающую среднерыночные показатели. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники антимонопольной службы выявили завышении стоимости хлоргексидина в девять раз.

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