Черкесск, , 17:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ограничительные меры, введенные в связи с объявленным режимом повышенной готовности из-за коронавируса, продлены еще на неделю. По решению оперативного штаба, они будут действовать до 1 июня, сообщил 25 мая глава республики Рашид Темрезов.

Он также назвал причины, по которым смягчение режима самоизоляции пока невозможно. Среди них в том числе ежедневное увеличение числа вновь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, «санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции», написал глава Карачаево-Черкесии на своей странице в соцсети Instagram. Причина этого в несоблюдении рекомендаций по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима, отметил Темрезов.

Он еще раз призвал всех жителей республики к строгому исполнению введенных органичений и пообещал, что после 1 июня будут приняты дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мер.