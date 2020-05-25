Пекин, , 16:55 — REGNUM О планах эвакуировать своих граждан из Индии сообщило 25 мая посольства Китая в Нью-Дели.

Это решение принято из-за пандемии. Так, специальные рейсы будут организованы для возврата в Китай туристов, студентов и предпринимателей, оказавшихся в Индии на момент закрытия границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 138 845, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет 4021.

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