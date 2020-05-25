Волгоград, , 16:55 — REGNUM Цех, в котором перерабатывалась рыба, добытая браконьерами, обнаружили полицейские в Кировском районе Волгограда. Из оборота было изъято почти 30 тонн продукции, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, местный житель приобретал рыбу у постоянных поставщиков, в том числе добытую браконьерским способом. В производственном помещении в антисанитарных условиях эта рыба вялилась, коптилась или сушилась, а затем «предприниматель» сбывал оптовые партии продукции в торговые точки. В ходе обысков в цеху, а также в 17 магазинах, куда был отправлен «товар», полицейские изъяли 26 тонн свежезамороженной рыбы и три тонны рыбной продукции.

Хозяин цеха задержан, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.