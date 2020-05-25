Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года от укусов клещей пострадали более тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, к специалистам обратились 1 тыс. 77 жителей Дона. Почти половина пострадавших — дети в возрасте до 14 лет. Наиболее активны клещи оказались в Ростове-на-Дону (206 случаев), Таганроге (79 случаев), Шахты (55 случаев), Новошахтинске (45 случаев) и Волгодонске (43 случаев).

При этом специалисты отмечают, что количество жалоб в текущем году ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора предупредили ростовчан об очаге клещевого боррелиоза на левом берегу реки Дон.

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