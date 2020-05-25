Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM Работотаделям необходимо установить ответственность за содержание нанятых трудовых мигрантов, сообщила свердловская омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова на брифинге.

Уполномоченный обратила внимание, что многим мигрантам сейчас очень тяжело, у них нет возможности вылететь на родину. Рабочие поставлены в трудное положение.

«Я сейчас готовлю заседание комиссии по правам мигрантов при СПЧ и хочу очень серьезную ответственность прописать работодателям», — сказала Мерзлякова.

Сейчас же работодатели, считает омбудсмен, «побросали с себя ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошел инцидент с участием мигрантов в центре временного содержания иностранных граждан.

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