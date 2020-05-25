Мадрид, , 16:51 — REGNUM Власти Испании приняли решение об отмене с 1 июля режима двухнедельного карантина для прибывающих в страну иностранных граждан, передаёт El Pais.

Как сообщается, данный вопрос обсуждался на состоявшемся 25 мая межведомственном совещании в режиме видеоконференции. Решено, что до обозначенного срока все прибывающие в страну иностранцы по-прежнему должны будут проходить 14-дневный карантин.

Согласно последним оценкам университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основе официальных данных, в Испании выявлено более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 28,7 тысячи пациентов с COVID-19 скончались, более 150 тысяч человек излечились от заболевания.