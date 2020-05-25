Кострома, , 16:48 — REGNUM Антикоррупционное законодательство Костромской области будет дополнено новыми положениями — об этом со ссылкой на сайт заксобрания региона. Теперь при приёме на муниципальную службу руководители НКО будут обязаны получить разрешение работодателя на продолжение работы в некоммерческом секторе. Изменения были предложены прокуратурой области.

«Некоммерческие организации являются получателями денежных средств, и иногда бюджетных. Они могут участвовать в конкурсах, получат гранты, субсидии. Конкурсы на бюджетные деньги проводят государственные либо муниципальные органы. Положение вводится для того, чтобы не допустить конфликта интересов, поскольку отвечать за конкурсную документацию и за выбор победителя может человек на государственной должности, непосредственно связанный с деятельностью конкретного НКО», — пояснили смысл инициативы ИА REGNUM в прокуратуре Костромской области.

Чтобы избежать ситуации лоббирования интересов, докладывать о связях с НКО губернатору должны будут лица, замещающие госдолжности. То же самое касается депутатов, получающих зарплату в областной думе — по новым правилам об общественной деятельности народные избранники должны уведомить председателя заксобрания.

Отметим, что в реестре социально ориентированных НКО, получающих поддержку администрации Костромской области, значатся 355 организаций.