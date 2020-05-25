Кострома, 25 мая 2020, 16:48 — REGNUM Антикоррупционное законодательство Костромской области будет дополнено новыми положениями — об этом со ссылкой на сайт заксобрания региона. Теперь при приёме на муниципальную службу руководители НКО будут обязаны получить разрешение работодателя на продолжение работы в некоммерческом секторе. Изменения были предложены прокуратурой области.
Чтобы избежать ситуации лоббирования интересов, докладывать о связях с НКО губернатору должны будут лица, замещающие госдолжности. То же самое касается депутатов, получающих зарплату в областной думе — по новым правилам об общественной деятельности народные избранники должны уведомить председателя заксобрания.
Отметим, что в реестре социально ориентированных НКО, получающих поддержку администрации Костромской области, значатся 355 организаций.