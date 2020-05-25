Москва, , 16:47 — REGNUM Блогер Илиас Меркури раскритиковал «расследование» портала «Медиазона» о смертности от коронавируса среди врачей в России, отметив, что данные в статье искаженные и неполные, сообщает сетевое издание Вгляд.ру.

Напомним, 19 мая «Медиазона» опубликовала «исследование» о смертности от коронавируса среди врачей. Издание утверждает, что в России медперсонал якобы умирает в 16 раз чаще, чем в других странах. Так, по словам журналистов, на 19 мая в России от коронавируса якобы скончались 186 медиков.

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Между тем Илиас Меркури на своем канале на YouTube отмечает, что факты, приведенные в статье, не могут создать объективную картину, поскольку они искаженные, неполные, неточные и разрозненные.

В частности, выяснилось, что часть ссылок на фамилиях медработников Санкт-Петербурга ведут в личный альбом пользователя «ВКонтакте» под именем Вера Соколинская. По мнению блогера, судя по информации на странице, женщина не имеет никакого отношения к медицине. Кроме того, Вера Соколинская публиковала фейк о том, что врачей в больницах заставляют подписывать соглашение о неразглашении информации. Эту информацию уже опровергли ее друзья-медики, подчеркивает Илиас Меркури.

Также анализ списка якобы умерших медработников показал, что они не могли все работать с коронавирусными больными. Более того, по данным Фонда социального страхования, часть людей, указанных в «Списке памяти», не являются врачами вообще.

Блогер также обратил внимание, что авторы статьи подтасовывают информацию и публикуют только те данные, которые укладываются в логику их материала, а факты из аналогичных источников, которые противоречат исследованию, отбрасывают.

Так, обращаясь к публикации The Guardian, журналисты утверждают, что смертность от коронавируса в России якобы занижена, так как она «не выглядит достоверной на фоне показателей других стран». Между тем Илиас Меркури обращает внимание, что «Россия далеко не лучшая в мире в этом смысле».

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«У нас смертность — 1,9 на 100 тыс. человек, в Белоруссии — 1,8. На Украине — 1,3, а в Латвии вообще 0,8 человека. Кроме того, «Медиазона» заявляет, что раз Россия занимает второе место в мире по количеству выявленных зараженных, значит, смертность у нас должна быть высокой. Это ложь. Никакой корреляции между числом заболевших и умерших нет», — подчеркивает блогер.

Илиас Меркури также отметил, что такую противоречивую статью поддержал Алексей Навальный.

«То есть он согласился с представленными «Медиазоной» данными. Но буквально на следующий день Навальный публикует информацию от организации своей личной окулистки Васильевой. И там другие цифры, меньше. Так где же верные данные и глубокий анализ, Алексей Анатольевич? Или Навального не интересует точность информации, которую он публикует?» — иронизирует блогер.