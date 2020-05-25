Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Федерация профсоюзов Свердловской области не сможет организовать проверку работы сети алкомаркетов «Красное и белое». Об этом заявили в пресс-службе федерации.

Как передаёт ЕАН, в структуре сообщили: у них нет работающей профсоюзной организации на данном предприятии.

«Поэтому наши инспекторы не могут провести там проверки», — заявили в пресс-службе.

Тем не менее, работников сети призывают объединяться в профсоюз для защиты своих прав, сотрудникам обещают помочь в этом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловское управление Роспотребнадзора подало в суд на «Красное и белое». Ведомство хочет закрыть склад, где произошла вспышка коронавируса.

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