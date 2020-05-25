Рига, , 16:28 — REGNUM С момента введения режима ЧС из-за пандемии коронавируса с 13 марта Государственная полиция Латвии составила менее 4000 протоколов об административных нарушениях, сообщает 25 мая портал LSM.

Начальник Управления полиции порядка Нормунд Крапсис сказал журналистам: «Задача полиции состоит не в том, чтобы выписать штраф человеку, но чтобы все соблюдали ограничения, благодаря которым общество сможет быстрее вернутся к нормальной жизни».

Всего с 13 марта полицейские совершили более 100 000 проверок соблюдения режима ЧС. По итогам проверок заведено менее 4000 административных дел. Размер среднего штрафа составил 40 евро. В случае злостного нарушения правил полиция налагала штраф в размере от 400 до 500 евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии коронавируса в Латвии введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении жителей страны.

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