Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области большинство постояльцев Сальского психоневрологического интерната переносят коронавирус бессимптомно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 25 мая.

«В Сальске из диспансера госпитализированы восемь человек. Все остальные находятся в ПНИ под присмотром бригады областных специалистов. У всех легкая или бессимптомная форма», — уточнили в региональном правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка SARS-CoV-2 в Сальском психинтернате произошла на минувшей неделе. Всего положительный результат теста на коронавирус получили 408 человек. В соцучреждении установлен карантин.

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