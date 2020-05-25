Сочи, Краснодарский край, , 16:20 — REGNUM 82 пляжа в городе-курорте Сочи готовы к приёму отдыхающих, об этом 25 мая сообщила пресс-служба администрации Сочи.

«Несмотря на то, что в Сочи продолжаются карантинные мероприятия, подготовка к курортному сезону идёт по плану. Уже приобретено спасательное оборудование, устанавливаются противопожарные датчики, в скором времени на всех муниципальных пляжах появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Всё это делается для того, чтобы жители и гости города чувствовали себя в безопасности», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Новые источники освещения и камеры хранения будут установлены на всех пляжах города. Также решается вопрос установки стационарных металлодетекторов при входе в береговую зону.

Между тем, по пляжи в Сочи, как и на других курортах Кубани, остаются закрытыми для посещения в рамках карантинных мер, действующих до 6 июня. Для предотвращения нарушений пляжи патрулируют мобильные отряды самоконтроля.

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