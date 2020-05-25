25 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 16:19 — REGNUM К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в Архангельске вышла в свет книга «Архангельск. 1941—1945 гг».

Книга «Архангельск 1941-1945» вышедшая к 75-летию Великой Победы. Книга «Архангельск 1941-1945»

В издании приводится много интересных для историков Великой войны фактов и статистических данных, опровергающих или значительно корректирующих устоявшиеся представления о войне на Севере.

Архангельск голодал так же, как блокадный Ленинград?

Ребенок вывезенный в Архангельск из блокадного Ленинграда Книга «Архангельск 1941-1945»

Иногда упоминается как факт, что доля жителей Архангельска умерших в войну от голода сопоставима со смертностью в блокадном Ленинграде. Цифры Государственного архива Архангельской области сообщают, что при численности населения в 1939 году в Архангельске в 284 тыс.чел., в мирном 1940 году в городе умерло 7993 чел, в 1941 году — 7767 чел (96,1% от смертности 1940 г), в 1942 г. — 18 857 чел (251% от 1940 г), в 1943 г — 6008 чел (90% от 1940), в 1944 — 3901 чел (72,8% от 1940 г). с.130

Начиная с 4-го квартала 1941 г. продовольственное положение в Архангельске резко ухудшилось, особенно тяжелой были зима—весна 1942 г., когда с 16 марта в течение 2 недель хлебная пайка составляла норму блокадного Ленинграда. В этот период в городе резко выросла смертность от голода. С.91

Следует напомнить, что в Ленинграде на сентябрь 1941 года проживало около 2,9 млн. человек, а в блокаду умерло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Страна голодала с 1940 года, отдавая все армии

Выпускник АЛТИ и советский разведчик под дипломатическим прикрытием И.Каменев (на фото справа), работавший по атомному проекту Книга «Архангельск 1941-1945»

Из дневника Ф. Н. Паршинского видно, что и раньше, в феврале—марте вполне мирного 1940 года, также не все ладно было с продуктами: «…Много ли у нас было таких годов, когда не было очередей? Один 1936 год, да и то только в одном городе Архангельске, а в районах области были огромные очереди за хлебом, даже в Вологде (тогда была районным центром) в декабре 1936 года и в январе 1937 года люди стояли по целым ночам в очередях за хлебом и подушками. С 1929 года мы все маемся с ширпотребом и общественным питанием… В 1938 г. уже не было масла, рыбы, мяса, а в 1939 году исчез сахар, в 1940 г. — голодный год! И все это будто потому, что нужно снабжать и вооружать армию…». С.93

Самыми распространенными заболеваниями в самом сложном в медицинском отношении 1942 году был алиментарные дистрофии, на первом месте — скорбут: 16 522. С.125

Медики в войну в разы снизили смертность от инфекционных заболеваний

В годы войны Архангельские медики снизили заболеваемость инфекционными заболеваниями по сравнению с 1940 годом: по дизентерии — в 2 раза, по скарлатине — в 5 раз, по кори — в 2 раза. Снизилась летальность по инфекционным заболеваниям: по брюшному тифу — в 5 раз, по скарлатине — в 10 раз, по паратифу — в 3 раза. С.114

Обращение архангельской школьницы с призывом собирать золу Книга «Архангельск 1941-1945»

В 1945 году в Архангельске начался бум рождаемости

«Уже в 1946 году город имел рождаемость выше довоенной и достиг в 1947 году очень высокого уровня — 45 детей на 1000 населения. …в 1940 году на 1000 населения естественный прирост был 6,6, в 1945 году — 12,35, а в 1946 году — 26,6». С.114

В Молотовске (Сееродвинск) в войну разгрузилось больше транспортов, чем в Архангельске

В 1941 году в Бакарице и Экономии (районы Архангельского порта) разгружен 31 транспорт, в Молотовске — 7, в 1942 году — Бакарице и Экономии — 33 транспорта, в Молотовске — 19, в 1943 году в Бакарице и Экономии разгружено 12 транспортов, в Молотовске — 28, в 1944 году в Бакарице и Экономии — 30, в Молотовске — 70, в 1945 году в Бакарице и Экономии — 3, в Молотовске — 49. Итого за годы войны в Бакарице и Экономии — 109, в Молотовске — 173. С.57

Редкие и уникальные фотографии

Построение партизанского отряда «Полярник» перед выходом на боевое задание Книга «Архангельск 1941-1945»

В издании большинство фотографий опубликованы впервые. Среди них — митинг 2 июля 1938 года по поводу беспосадочного перелета Севастополь — Архангельск летчиками П. Осипенко и М. Расковой; фотография разведчика под дипломатическим прикрытием второго секретаря ООН — И. Е. Каменева, работавшего по атомному проекту США; перегона самолетов «Каталина» по маршруту США — СССР с посадкой на озере Холмовском под Архангельском; действий партизанского отряда «Полярник» по подготовке и выполнению боевого задания; фото снайпера Розы Шаниной в 1944 году; снимок разминирования мины Героем Советского Союза П. Усовым.

Герой Советского Союза Павел Усов показывает как разминировать мину. Книга «Архангельск 1941-1945»

Светлана Ефремова, автор-составитель книги: Книгой я занялась в 2014 году. Очень удивилась, когда пришла в госархив Архангельской области за военной медицинской статистикой и обнаружила, что до меня это дело никто никогда не брал, хотя в Архангельске работает целая Медицинская академия. Действительно Великая Отечественная война — неизвестная для нас. Надо ли это молодежи? Была поражена однажды, когда, преподавая в вузе, дала студентам одну из своих книг для подготовки реферата и получила обратно мой же переписанный текст. Для молодых нужны не сборники документов, а издание с уникальными фотографиями, интересными цифрами и анализом. 30 лет занимаюсь историей Архангельска и надеюсь продолжить это занятие.

Олег Горшков, музейщик, один из авторов книги: На примере колхоза «Организатор» я показал разницу между публикациями в военной прессе и реальными усилиями председателя по снабжению города продовольствием. Сейчас историки «очеловечивают» науку, но я не думаю, что, ознакомившись с ужасами военного времени, произойдет переоценка трудового подвига народа. Убедился на материалах, что люди на лишения шли, чтобы победить врага, а не из-под палки. К сожалению, участники войны уже не донесут до молодежи правду, эту задачу должны решить такие книги, как «Архангельск 1941—1945».

Наталья Шулакова, директор Музея истории Северного Арктического университета, один из авторов книги: Большая часть сведений, фотографий и документов, опубликованных в этой книге, малоизвестны или неизвестны северянам, мы собирали их для выставки к 75-летию Победы. Это биографии переводчиков из АГПИ и АЛТИ, работавших на фронте, участников переговоров в комиссиях по ленд-лизу, авторов англо-русского словаря по военной лексике, работавших в архангельском Интерклубе и переводчиками на Нюрнбергском процессе.

Оленно-лыжный батальон на Уарельском фронте. 1943 год. Книга «Архангельск 1941-1945»

Были чудесные моменты. Мы много рассуждали о судьбе легендарной девушки-снайпера Розы Шаниной. И вдруг в архиве САФУ обнаружили дело студентки АЛТИ 1942−1943 гг. Розы Шаниной! Оказалось, что она вслед за своими братьями училась в АЛТИ! Этот факт не был известен никому из исследователей, и мы с радостью передали копию личного дела студентки-заочницы родственникам Розы.

Александр Фролов, председатель совета директоров строительного холдинга «Аквилон-Инвест», благотворитель проекта: Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о вкладе Архангельска в Победу является нашим долгом. Благотворительный фонд «Аквилон» традиционно ежегодно оказывает помощь ветеранам войны, труженикам тыла. Бессмертный полк нашей семьи — это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Иван Петрович Герасимов. Александр Федорович служил в Учебном отряде Северного Флота, был преподавателем знаменитой Соловецкой школы юнг. Иван Петрович — участник Северных конвоев, был кочегаром, тонул на торпедированном судне при проводке конвоя PQ-16.

Пока жива память, наши герои не умерли. Это своего рода эстафета во времени: от детей к внукам, от внуков к правнукам. И новая книга «Архангельск. 1941—1945 гг», изданная нашим добрым другом Дмитрием Анатольевичем Акишевым — это тоже вклад в сохранение исторической памяти. Поэтому мы сразу же откликнулись и поддержали издание этой замечательной книги.