Нальчик, , 16:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала сотрудница центра занятости. Женщину обвиняют в подделке документов и мошенничестве, в результате чего было похищено из бюджета 1,9 млн рублей, сообщили 25 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе следствия, сотрудница ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района» решила поспособствовать ряду граждан в получении пособий по безработице. Она внесла в их трудовые книжки ложные сведения о прежней работе в одной из компаний, после чего их как уволенных оттуда зарегистрировали в качестве безработных в центре занятости.

В общей сложности граждане с помощью обвиняемой незаконно получили выплаты на сумму свыше 1,9 млн рублей. За совершенное преступление чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.