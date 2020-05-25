Москва, , 16:12 — REGNUM Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выписан из больницы после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил 64-летний бизнесмен, с его здоровьем «ещё не всё хорошо», поскольку у него имеется поражение лёгких, и ближайшие две недели он будет лечиться дома. Однако Федун подчеркнул, что постарается приступить к работе, в том числе и в рамках деятельности в «Спартаке».

Федун был госпитализирован после выявленного у него коронавируса 7 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Спартака» записали видеоролик со словами поддержки госпитализированного Леонида Федуна.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Спартак» записал видео в поддержку заражённого коронавирусом Федуна