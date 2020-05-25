Черноголовка, Московская область, , 16:07 — REGNUM Подмосковные следователи занимаются проверкой информации о погроме на мемориале воинам Великой Отечественной войны в городе Черноголовка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

«Следственным отделом по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области организована доследственная проверка по видеоролику, размещённому в социальных сетях, на котором изображено, как мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной Войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места», — говорится в сообщении.

На данный момент личность вандала устанавливается.