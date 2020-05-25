Белгород, , 16:10 — REGNUM У пяти женщин с подтверждённым заражением коронавирусом приняли роды в Белгородской области с начала пандемии. Матери и новорождённые чувствуют себя хорошо, сообщили 25 мая в региональном оперативном штабе.

На свет появились пять детей от пяти заразившихся мам. Малышам передался коронавирус — у них положительный тест. Одна из рожениц хотела уйти из роддома досрочно из-за смерти родственника, но персонал уговорил её продолжить лечение, уточнила замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

Последние роды прошли 19 мая.