Москва, , 16:03 — REGNUM Меры поддержки семей с детьми востребованы очень большим количеством граждан, они стали значительным подспорьем для многих, дальнейшие шаги будут зависеть от возможностей государства, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 мая, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

« Наши наблюдения показывают, что меры поддержки семей с детьми, реализация которых уже началась, востребованы очень большим количеством граждан. Это меры очень нужные, утверждены они очень своевременно, и они стали очень значительным подспорьем для многих.

Следует ли на новом этапе продолжать поддерживать все семьи с детьми или же сосредоточиться на семьях малоимущих? Сейчас есть и те, и другие меры, и это, наверное, правильно. Семьям с детьми всегда тяжелее, чем остальным.