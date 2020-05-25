Москва, 25 мая 2020, 15:58 — REGNUM Сервисный центр «Московский транспорт», расположенный на улице Старая Басманная, возобновил работу с 25 мая.
Его часы работы остались прежними — с 8:00 до 20:00, семь дней в неделю.
В центре оказывают услуги по обжалованию административных штрафов, консультируют по вопросам парковочного пространства, выдают разрешение на возврат автомобилей со спецстоянки, отвечают на вопросы по работе общественного транспорта, пешеходной и велоинфраструктуры.
Ранее начал работать центр «Московский транспорт» на улице 1905 года.