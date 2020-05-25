Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В Ростовской области медиков, работающих в так называемых «ковидных» госпиталях, обеспечат питанием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 мая.

На эти цели из региональной казны выделено свыше 4 млн рублей. Средства перечислят тем госпиталям, работники которых после дежурств находятся на самоизоляции в медучреждениях и гостиницах. В частности, поддержку получат медучреждения Сальского района, а также Волгодонска, Зверево, Новочеркасска и Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце апреля региональные власти приняли решение обеспечить работников «ковидного» госпиталя горбольницы №1 имени Семашко трёхразовым питанием. На эти цели из региональной казны было выделено 1,4 млн рублей.

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