Красноярск, , 15:54 — REGNUM Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 25 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Борис Немик Sobranie.info

«Хочу проинформировать вас, что у меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в лёгкой форме», — говорится в видеокомментарии Немика, распространяемом в сети.

Он уточнил, что проходит «амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции» и чувствует себя хорошо.

Минздрав работает в штатном режиме, часть сотрудников — на удалённом доступе, находясь в карантине. Остальные сотрудники трудятся на своих рабочих местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что у сотрудника администрации красноярского минздрава был выявлен коронавирус. В круг контактных лиц вошёл и министр здравоохранения региона Борис Немик.

Читайте также: Главу минздрава Красноярского края отправили на карантин

Всего в Красноярском крае по состоянию на 25 мая коронавирус выявлен у 3410 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае коронавирус выявлен ещё у 145 человек