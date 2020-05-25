Краснодар, , 15:54 — REGNUM Памятку для туристов, прибывающих в Краснодарский край, опубликовало региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в памятке содержится перечень документов, который будет затребован при заселении в санаторий, в их числе: документ, удостоверяющий личность, путёвку или курсовку, номер брони или ваучер; санаторно-курортную карту, полис ОМС.

Также отдыхающим необходимо иметь при себе справку (заключение) об отрицательном результате на COVID-19, которая получена не позднее, чем за двое суток до выезда в санаторий. Также необходимо предоставить подтверждение отсутствия контактов с зараженными COVID-19 в течение 14 дней до даты заезда в санаторий. В каком виде должен предоставляться последний документ, не уточняется.

Также туристам рекомендуется прибывать на курорт поездом или самолётом, а не личным транспортом. У всех приезжих будут измерять температуру, в закрытых помещениях отдыхающие должны будут использовать маски, возможность их приобретения обещают обеспечить в самих санаториях. При этом исключается групповое посещение бассейнов, спа, фитнес-залов.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с 1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинские лицензии, смогут принимать отдыхающих. Основание для заезда станет путёвка. При этом карантин в регионе продлён до 6 июня.

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