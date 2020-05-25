Уфа, , 16:03 — REGNUM В институте нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра (УФИЦ) Российской Академии наук (РАН) выявляли нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительной версии, исполняющий обязанности директора института в начале прошлого года принял на работу свою супругу на должность заведующей лабораторией. После чего по итогам года он выплатил ей порядка 580 тысяч рублей в качестве премии.

Представители прокуратуры считают, что должностное лицо знало о конфликте интересов, но не предприняло действия по его урегулированию.

По данному факту сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес руководства данного центра. В результате и.о. директора института привлекли к дисциплинарной ответственности.

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