Челябинск, 25 мая 2020, 15:50 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества во время строительства спортивного объекта. Об этом сообщает областное управление СКР.
Следователи считают, что должностные лица минстроя Южного Урала и госучреждения «Челябоблинвестстрой» оплатили невыполненные работы и не поставленное оборудование на строительстве Физкультурно-оздоровительного комплекса. Ущерб бюджету составляет 58 млн рублей.
Сейчас следователи выясняют круг виновных лиц. Также устанавливаются обстоятельства совершения преступления.