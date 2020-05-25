Челябинск, , 15:50 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества во время строительства спортивного объекта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что должностные лица минстроя Южного Урала и госучреждения «Челябоблинвестстрой» оплатили невыполненные работы и не поставленное оборудование на строительстве Физкультурно-оздоровительного комплекса. Ущерб бюджету составляет 58 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют круг виновных лиц. Также устанавливаются обстоятельства совершения преступления.