Париж, , 15:55 — REGNUM Во Франции за сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Данный показатель свидетельствует о значительном снижении выявления новых случаев инфицирования — число зараженных за сутки самое незначительное с 17 марта

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 144 тыс. 921 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 28 тыс. 367 человек. За сутки скончались 35 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 410 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции к концу недели объявят о второй фазе снятия ограничений