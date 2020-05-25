Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 25 мая, объявило о начале акции под названием «Спасибо, Литва», которая ознаменовывает «победу над первой волной коронавируса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 1 июня по всей Литве стартуют короткие концерты, продолжительность каждого составит всего 15 минут. В концертах примут участие 253 коллективов из 36 самоуправлений. В правительстве сегодня пояснили, что формат в 15 минут выбран по рекомендации специалистов. За это время, считают литовские власти, заразиться коронавирусом даже при контакте с его носителем, «крайне маловероятно».

В столице Вильнюсе концерт состоится на Кафедральной площади.

С 1 июня в Литве вступает очередное смягчение режима карантина, согласно которому разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе численностью не более 300 человек.