Челябинск, , 15:40 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий во время строительства культурного объекта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело завели по итогам доследственной проверки, проведённой по материалам прокуратуры. Следователи считают, что в 2018—2020 годах за пределы полномочий вышли должностные лица областного минстроя и госуучреждения «Челябоблинвестстрой». В частности, были оплачены не поставленное фактически оборудование и невыполненные работы на объекте «Челябинский государственный академический театр оперы и балета». Размер ущерба оценён в сумму не менее 920 тыс. рублей.

Сейчас идёт следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления и круг виновных должностных лиц.