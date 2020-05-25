Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Правительство Литвы учредило медаль, которую будут вручать врачам и иным лицам за весомый вклад в борьбе с распространением коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

Дизайн медали разработал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. «Одним вечером, оставшись после длинного рабочего дня, нарисовал несколько эскизов. Включил в них хорошо известные врачам символы — трость, которую опоясывает змея. Выбранный эскиз передали дизайнерам. Ну, а на этой неделе до нас дошёл окончательный результат», — написал Верига на своей странице в социальной сети Facebook, снабдив запись фотографией медали.

По данным литовского минздрава, общее число положительных результатов за всё время эпидемии составило 1635 случаев, однако 1138 человек признаны выздоровевшими. 426 человек ещё не излечились, 63 человека скончались.