Москва, , 15:38 — REGNUM В Москве с 25 мая возобновилась работа отделений департамента городского имущества Москвы.

Заработали два отделения на улице Бахрушина и в 1-м Красногвардейском проезде. Посетителям перед посещением необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте правительства столицы.

Для посетителей стал доступен приём заявлений на оказание государственных услуг в стандартной, а не цифровой форме. Также началась очная выдача ответов по ранее поданным обращениям граждан.

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