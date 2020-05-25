Берн, , 15:39 — REGNUM Число новых выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Швейцарии составило 10. Об этом 25 мая сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Таким образом, общее число выявленных зараженных на территории страны стало составлять 30 746 человек. Также известно, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 1 642.

При этом число проведенных в Швейцарии тестов на коронавирус составляет 372 146, а наиболее зараженными кантонами являются Во (5518 заболевших), Женева (5208 человек) и Цюрих (3486 человек).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обнародовал план государственной помощи для поддержки предприятий и работников во время эпидемии.