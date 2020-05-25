Москва, , 15:35 — REGNUM Предложение депутатов Госдумы снизить возраст начисления надбавки к пенсии, однозначно, выглядит как крайне позитивное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР.

«Равно, как и используемая парламентариями аргументация — люди в возрасте 75 лет почти всегда имеют ряд хронических заболеваний, лечение которых требует немалых затрат. При этом данная категория населения относится к наименее защищенной.

Старики в этом возрасте зачастую уже не могут рассчитывать на существенную помощь даже со стороны детей, значительная часть из которых за последнее время лишилась работы или существенно потеряла в зарплате.

С другой стороны, следует понимать, что это всего лишь законопроект, к тому же от фракции ЛДПР, не имеющей большинства. Так что если он не будет поддержан необходимым количеством остальных депутатов, а они у нас относятся к другим фракциям, то сам закон вполне может быть и не принят.

Что касается расходов государства на реализацию предложенных мер, то они не столь значительны, как может показаться на первый взгляд — численность населения в возрасте старше 75 лет не так уж и велика. Да и социальная сторона вопроса тут куда важнее материальной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предлагают начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

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