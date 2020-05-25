Челябинск, , 15:32 — REGNUM Житель Челябинской области осуждён за покушение на убийство месячного сына своей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следствие и суд выяснили, что 10 июля 2019 года 25-летний гражданин, будучи пьяным, схватил её ребёнка и направился с ним на улицу, где угрожал его убить, поднимал над головой и резко опускал. На требования прохожих и полицейских остановиться он не реагировал.

Затем гражданин всё же бросил ребёнка. Но полицейский успел поймать мальчика. Суд назначил челябинцу восемь лет в колонии строгого режима.