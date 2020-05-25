Волхов, Ленинградская область, , 15:31 — REGNUM ФосАгро выделит десять миллионов рублей центральной районной больнице г. Волхова. Такое решение было принято на совещании руководства химической компании и глав городов Апатиты, Балаково, Волхов и Кировск.

На совещании, состоявшемся в формате видеоконференции, шла речь о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Состоялось оно по по предложению Андрея Гурьева — генерального директора ФосАгро. К участию в обсуждении также были приглашены главные врачи больниц городов присутствия компании.

«Наша общая задача — противодействовать развитию пандемии в наших городах, — отметил в ходе заседания Андрей Гурьев. — Я благодарю всех за самоотверженную и четкую работу в этом направлении. Особенно медиков, которые сегодня находятся на передовой. И, пользуясь случаем, прошу присутствующих главных врачей передать слова благодарности всему медицинскому персоналу больниц — докторам и медсестрам, фельдшерам и водителям карет скорой помощи. Будьте уверены, что наша компания, мы все, и я лично — готовы помогать вам во всем, что необходимо в подавлении и преодолении пандемии».

Участники заседания обсудили эффективные способы предотвращения распространения инфекции и поделились накопленными в ходе этой работы методиками. Врачи подчеркнули вклад ФосАгро в обеспечение медиков средствами защиты, спецодеждой и горячим питанием, а главы городов — в стабилизации обстановки. Андрей Гурьев пообещал, что ФосАгро будет продолжать оказывать помощь жителям и медицинским учреждениям городов присутствия.

В ходе встречи обсуждался вопрос строгого контроля за миграцией населения и сохранении высокого уровня самоизоляции в Кировске и Апатитах.

«В последние дни наметилась тенденция преобладания количества выздоравливающих над вновь инфицированными», — доложил главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.

При этом специалист высказался за дальнейшее усиление карантинных мер.

Главврач центральной районной больницы г. Волхова Петр Макаревич отметил, что город благодаря строгим антикоронавирусным мерам находится в зоне «зеленого» режима Ленинградской области. В Волхове снижена общая смертность и количество заболевших внебольничной пневмонией.

Сейчас Волховская ЦРБ обеспечена практически всем необходимым благодаря поддержке со стороны ФосАгро. Но процесс ее дооснащения продолжается. Так на заседании было озвучено решение о выделении компанией дополнительных 10 миллионов рублей на приобретение оборудования.