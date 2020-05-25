Вена, , 15:30 — REGNUM Успешную медицинскую операцию по пересадке легких пациенту с коронавирусом выполнили специалисты Венского медицинского университета, пишет газета Krone.

Операцию провели 18 мая 45-летней жительнице Каринтии. Пациентка испытывала острую легочную недостаточность, и в течение недели была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Руководитель клиники хирургии Вальтер Клепетко отметил, что женщина чувствует себя хорошо. «Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны», — сказал врач.

Напомним, 21 мая китайские врачи поделились опытом трансплантации легких пациентам с коронавирусом. В семинаре приняли участие специалисты из Университета Дьюка, медики из Кливленда, а также итальянские врачи из Милана.