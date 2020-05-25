Чебоксары, , 15:30 — REGNUM В Чувашии сотрудники скорой помощи, которые переболели COVID-19, получили страховые выплаты. В настоящее время их четверо, сообщается в группе «Чувашия без паники», где публикуется информация регионального оперативного штаба.

По данным Республиканского центра медицины катастроф, четыре сотрудника скорой помощи получили единовременные страховые выплаты в размере 68,811 тыс. рублей.

«Все медицинские работники и водители скорой медицинской помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19 по закрытии листка нетрудоспособности также получат страховые выплаты», — пояснили в учреждении.

Сколько всего в Чувашии сотрудников медицинских организаций заразились от пациентов, не сообщается.

Напомним, что речь о социальных компенсационных выплатах, которые предоставляются в рамках указа президента России Владимира Путина по обязательному государственному страхованию в ходе работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Дополнительные гарантии распространяются на врачей, средний и младший персонал медицинских организаций, водителей машин скорой медицинской помощи. При заболевании COVID-19 выплачивается по 68 811 рублей, при получении инвалидности (I, II, III группы) — от 688,113 тыс. до 2,064 млн рублей. В случае смерти медицинского работника в результате заболевания COVID‑19 при исполнении им трудовых обязанностей выплачивается более 2,75 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая (10:35 мск) в Чувашии выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 97. Выздоровели 720 человек, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у трёх пациентов с COVID-19.

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