Вильнюс, , 15:29 — REGNUM По данным литовского департамента статистики, в Литве за год количество школьников и студентов уменьшилось на 8,3 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая. В начале этого учебного года в Литве всего было 459,4 тыс. всех учащихся.

При этом число первоклассников все последние годы растёт, а общая убыль всех учеников вызвана резким сокращением старшеклассников и студентов.

Во время учебного года 2018−2019 годов в средних школах Литвы преподавало 28,6 тыс. учителей, на 0,5 тыс. меньше, чем годом ранее.