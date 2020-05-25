Вильнюс, , 15:28 — REGNUM Простой из-за карантина в Литве стоил столичному Театру оперы и балета порядка одного миллиона евро, заявил сегодня, 25 мая, на пресс-конференции директор театра Йонас Сакалаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, такая сумма высчитана на основе доходов театра за минувшие десять сезонов. «Это будет та дыра, которая окажется к концу года», — сказал Сакалаускас, отметив, что в театре надеются на помощь властей и конкретно министерства культуры Литвы.

При этом глава учреждения подчеркнул, что во время карантина не было ни одного увольнения, а театр попрощался только с такими сотрудниками, у которых в этот период закончился трудовой договор.