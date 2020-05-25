Москва, , 15:28 — REGNUM Из-за дефицита йода в рационе ежегодно в России в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. Такие данные в интервью порталу стопкоронавирус.рф привёл заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Он отметил, что на сегодняшний день жители страны в среднем потребляют до 80 мкг йода, что в два-три раза меньше, чем суточная норма — 150−200 мкг. При этом речь не идёт о дефиците йода в каких-то отдельных регионах России.

«Он распространён на всей территории России, поэтому меры, которые должны приниматься, не могут сводиться только к точечным, региональным мерам», — подчеркнул эксперт.

Салагай отметил, что наиболее простым и безопасным способом для обеспечения необходимого поступления йода с пищей является йодирование пищевой поваренной соли. Такой механизм успешно внедряли в Советском союзе. Замминистра подчеркнул, что внедрение йодирования соли в течение следующих десяти лет позволит уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70−80%, а у взрослых на 40−45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30−40%.

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Однако для этого необходимо принятие соответствующего федерального закона.

«Сегодня такой законопроект по поручению президента РФ Минздравом России разработан и прошёл необходимые межведомственные согласования. Он предусматривает ряд мер, в частности, устанавливает, что пищевая поваренная соль самых мелких помолов подлежит обязательному йодированию», — добавил Салагай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ с целью профилактики заболеваний, вызванных недостатком йода в организме, предложил ввести в России универсальное йодирование поваренной пищевой соли.