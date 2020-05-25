Москва, , 15:29 — REGNUM Вопрос снятия ограничительных мер для москвичей стоит сейчас крайне остро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова заммэра Москвы о следующем этапе снятия ограничений.

«И дело даже не в том, что значительная часть горожан уже третий месяц не имеет возможности пойти подстричься, купить лампочку или сломавшийся вентиль для крана, но и в выживаемости малого и среднего бизнеса.

Ведь именно мелкий ритейл и сегмент услуг относятся к категории МСП и сильнее всего пострадали от карантина. Притом, что предпринимателям приходится выплачивать зарплаты находящимся в отпусках сотрудникам, оплачивать аренду, ЖКУ, кредиты и т. д.

И потребители, и бизнес как глотка свежего воздуха ждут момента снятия ограничительных мер и возвращения к нормальной жизни. С другой стороны, следует учитывать, что пандемия коронавируса пока еще не закончена и заболевание никуда от нас не ушло.

Вероятность повторных вспышек в том случае, если населением будет проявлено пренебрежение к мерам предосторожности, вполне может привести к повторному введению режима самоизоляции.

Так что, несмотря на то, что карантинные меры частично смягчаются, следует проявлять разумную осторожность — перчаточно-масочный режим, соблюдение дистанции в магазинах, транспорте и на улице, меры предосторожности, связанные с дезинфекцией.

Все эти профилактические меры являются залогом того, что даже в случае ослабления карантина повторной вспышки заболевания не последует», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе вернут непродуктовую торговлю и услуги быта.

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