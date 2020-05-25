Амстердам, , 15:28 — REGNUM Глава сельскохозяйственного ведомства Нидерландов Карола Схаутен в своем письме к парламенту страны сообщила о втором возможном случае передаче коронавируса от норки к человеку.

«Совсем недавно стал известен второй случай, когда на зараженных норковых фермах SARS-CoV-2 (CoV-2) перешел от норки к человеку», — приводит письмо министра РИА Новости.

Также она отметила, что данный случай был похож на предыдущий и указала, что выводы о передаче коронавируса от норки к человеку были сделаны на основании «большого сходства генетического кода вирусов» у тех и у других.

При этом Схаутен отметила, что заражение произошло до того, как стало известно, что норки заражены и указала, что при использовании средств индивидуальной защиты заражения не происходит, а потому возможность передачи вируса человеку пока оценивается как незначительная.

Отметим, в апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило о том, что заражение коронавирусом было подтверждено у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, которые находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране.