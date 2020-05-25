Нальчик, , 15:22 — REGNUM Следственный комитет в Кабардино-Балкарии проверит жалобу жителей села Залукокоаже Зольского района на отсутствие воды. По словам граждан, они уже 11 лет испытывают проблемы с водоснабжением, сообщили 25 мая в пресс-службе СКР по региону.

О жизни без воды рассказал телеканал ОТР. В сюжете говорилось, что из-за некачественного водоснабжения граждане вынуждены набирать воду в скважине.

«Жители жалуются на нестабильное и некачественное водоснабжение, вынуждены брать воду из скважины и запасаться впрок», — пишет следственный орган.

По итогам доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, нарушивших права жителей на регулярное снабжение питьевой водой.