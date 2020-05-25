Москва, , 15:23 — REGNUM Рособрнадзор установил новые резервные сроки для проведения итогового собеседования в девятых классах и итогового сочинения в одиннадцатых классах. Это 5 июня и 8 июня соответственно, сообщает 25 мая пресс-служба ведомства.

Собеседования в девятых классах должны были пройти 18 мая, но 19 регионов не смогли провести его в этот день. Для сочинения был назначен день 25 мая, дата 8 июня — резервная.

Итоговое собеседование по русскому языку может пройти в регионах дистанционно, если имеется необходимая материально-техническая база и условия для защиты материалов от разглашения. Более 99% выпускников 9-х и 11-х классов уже прошли итоговое собеседование и сдали сочинения.