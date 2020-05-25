Самара, , 15:17 — REGNUM Места массового скопления людей, которые не соблюдают необходимую дистанцию, обнаруживают беспилотники в Самаре. Об этом сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации города Виталий Шишкин, 25 мая передает пресс-служба городской администрации.

По его словам, беспилотники курсируют над городом и оперативно передают информацию о нарушениях режима повышенной готовности сотрудникам оперативных служб.

Он добавил, что беспилотники уже показали свою эффективность, поэтому такой способ мониторинга на улицах города будет применяться на все время действия режима повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Самары начали взаимодействовать с Управлением Росгвардии для привлечения беспилотников к выявлению нарушителей режима повышенной готовности.

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