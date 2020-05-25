Красногорск, 25 мая 2020, 15:12 — REGNUM В пятнадцати округах Подмосковья выявили несвоевременную дезинфекцию детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба Госадмтехнадора Московской области.
По словам начальника ведомства Олега Баженова, проверка с помощью специального мобильного приложения показала, что в пятнадцати округах санитарную обработку детских площадок проводят с опозданием. Это Дмитровский горокруг, Кашира, Чехов, Лотошино, Солнечногорск, Фрязино, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Домодедово, Жуковский, Электросталь, Воскресенск, Зарайск и Ивантеевка. В адрес глав указанных округов направлены письма с указанием исправить нарушения.
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