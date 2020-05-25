Магас, , 15:08 — REGNUM В Ингушетии при проведении работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии похищено более 250 млн рублей. В хищении подозреваются должностные лица одной из энергосетевых компаний Северного Кавказа и руководители ряда коммерческих предприятий, сообщили 25 мая в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Установлено, что в период с февраля 2012 по апрель 2015 года были проведены работы по созданию комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных в Ингушетии. Контракты на их осуществление были заключены должностными лицами энергокомпании с аффилированными фирмами.

По завершении работ в документах были указаны объемы и стоимость в значительно завышенном размере. Помимо этого, материалы использовались при исполнении контрактов ненадлежащего качества. Похищенные при этом денежные средства в размере свыше 250 млн рублей были легализованы путем совершения фиктивных финансовых операций.

По факту легализации (отмыванию) денежных средств было возбужденно уголовное дело. Двое его фигурантов уже заключены под стражу. Еще троих объявили в розыск. Кроме того, наложен арест на их имущество на сумму, равную сумме ущерба.