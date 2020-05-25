Джакарта, , 15:07 — REGNUM Председатель индонезийской ассоциации управления торговыми центрами в провинции Джакарты Эллен Хидаят заявила, что торговые центры в столице Индонезии могут открыть для посетителей 5 июня 2020 года, сообщает Detik.

Известно, что это связано с крупномасштабными социальными ограничениями в районе Джакарты, которые завершатся 4 июня 2020 года.

«Крупномасштабные социальные ограничения в районе Джакарты закончатся 4 июня 2020 года, поэтому мы предполагаем, что 5 июня уже можно будет открыть торговые центры», — заявила Эллен Хидаят 25 мая 2020 года.

Ожидается, что торговый центр будет открыт поэтапно, начиная с 5−8 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Джакарты и управление дорожного движения будут ограничивать въезд в провинцию для тех, кто возвращается в столицу Индонезии, установив одиннадцать пограничных пунктов.

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