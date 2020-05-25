Красногорск, , 15:01 — REGNUM Жителям Московской области для поездок в столицу необходимо начиная с 27 мая оформить цифровой пропуск на сайте правительства Москвы. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Цифровые пропуски, полученные в Московской области, будут действовать до 26 мая включительно. Начиная с 27 мая для поездок в Москву на личном или общественном транспорте понадобится столичный пропуск.

Напомним, в Московской области с 23 мая отменили использование цифровых пропусков.