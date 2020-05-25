Москва, , 15:00 — REGNUM Не использовать возможность электронного голосования безусловно нельзя. И у неё есть свои плюсы и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя заявление главы ЦИК о внедрении электронного голосования.

«К плюсам можно отнести, например более широкий охват населения, идентификация личности и т. д, так возникает не меньше вопросов — как обеспечить прозрачность и честность выборов.

В первую очередь новая технология должна стать понятной и привычной частью избирательного процесса для многих слоев общества, которые не все и не всегда овладевают новыми технологиями.

Так называемой, «цифровое» поколение составляет лишь часть общества. Но справедливости ради стоит отметить самое безучастное к выборам, и привлечение их к числу проголосовавших это большой плюс.

Кроме того, очевидный плюс возможность проголосовать находясь вне пределах своих избирательных участках и округов, в привычных себе условиях. Этот круг охватывает немалое количество граждан.

Те, кто находится в удаленных или труднодоступных территориях, маломобильные граждане с ограниченными возможностями и др. Для этого необходимо лишь быть зарегистрированным на портале «Госуслуги». Таким образом получится вовлечь в избирательный процесс больше участников голосования.

Также увеличится скорость и точность подсчета голосов, а следовательно и итогов голосования. Ну и немало важно, оно обойдется бюджету гораздо дешевле в отличии от обычного формата проведения. В условиях предстоящих кризисных явлений это очень важно.

Вместе с тем остаются вопросы по гарантиям идентификацию избирателя, а также тайны и анонимности голосования, проследить за которым будет не так просто. Здесь необходим контроль как со стороны членов избиркомов на каждом этапе, но и придется сформировать открытую, понятную, прозрачную систему со стороны общественно-политического контроля и наблюдения.

Безусловно повсеместно воплотить данные технологии в нашей стране не возможно. Учитывая ее масштабы. Планируется постепенно и последовательное внедрение. Начнут с региональных проектов локального масштаба с небольшим количеством избирателей в ограниченном числом регионов.

Постепенно масштабы проектов и количество участников будет увеличиваться. с вовлечением всех заинтересованных лиц участвующих в соответствующих кампаниях. И как предполагается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ не планируется. Это снимет много вопросов скептиков, которые уже поспешили делать неоднозначные выводы.

Поэтому рационально мнение главы ЦИК о том, что формат голосования будет определять сам регион в зависимости от множества факторов, включая санитарно-эпидемиологическую обстановку, ее технологическую готовность и конечно же настроя и желание жителей этого региона на участие в дистанционном голосовании.

И самое важное во всех этих нововведениях обеспечить каждому участнику голосования право выбора формы голосования и участие в нем», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Памфилова считает, что процедура всеобщего голосования по поправкам к Конституции РФ в дистанционном формате пока не представляется возможным.

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